حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالصف
أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين وسائق، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات أعمدة الإنارة بالطريق العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالصف
وذلك أثناء استقلالهم سيارة "ربع نقل" ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الصف، محمل عليها “3 أعمدة إنارة وزنت 500 كيلو جرام – الأدوات المستخدمة في التقطيع”.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وقيامهم بالاتفاق مع عميل "سيئ النية"، مالك مخزن خردة، كائن بدائرة المركز، على تصريف المسروقات المضبوطة بحوزتهم.
تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.
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