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ثقافة وفنون

87 مليون دولار إيرادات افتتاحية لفيلم Gladiator II

GLADIATOR ll، فيتو
GLADIATOR ll، فيتو

Gladiator II، حقق فيلم GLADIATOR ll، إيرادات تقدر بـ 87 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، في افتتاحية عرضه هذا الأسبوع.

تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

وفيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

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وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

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