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اقتصاد

سعر جرام الذهب بختام التعاملات المسائية، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا بختام تعاملات مساء اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، بـجميع الأعيرة،  في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.


اقرأ التالي: أسعار الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة في الصاغة أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو الآتي: 

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4060 جنيهًا للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

الذهب، فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3540 جنيها.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3050 جنيها.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2366 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2028 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1521 جنيها للبيع.

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر يفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به كما أنه من أشهر العملات الجنيهات الذهبية، وتصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

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