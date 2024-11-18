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رياضة

أمير عبد الحميد: اللعب في القطبين مختلف، وعواد بديل الشناوي في المنتخب

محمد عواد، فيتو
محمد عواد، فيتو

أكد أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير قدم مستوى جيدا في الموسم الماضي مع الأهلي، ولكنه بعيد عن المشاركة في الفترة الأخيرة، لذلك أتوقع مشاركة محمد عواد مع منتخب مصر أساسيا في المباراة المقبلة أمام بوتسوانا، كما سيعود بعض العناصر التي حصلت على راحة مثل تريزيجيه ومرموش مع منح بعض العناصر فرصة أخرى للمشاركة أساسيا من العناصر التي لعبت أمام كاب فيردي".

 

وقال عبد الحميد عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "زيزو لاعب مهم بالنسبة لنادي الزمالك، وبالتأكيد كل طرف يبحث عن مصلحته، وفي النهاية النادي سوف يفعل الأفضل له، ومن الممكن احترافه خارجيا عن طريق الزمالك في النهاية".

اللعب في الأهلي والزمالك مختلف تماما

 

وأضاف: "اللعب في الأهلي والزمالك مختلف تماما، وهناك لاعبين (تُظلم) بسبب وجودهم في القطبين، قد يكونوا خامات جيدة لكن من الصعب أن يشاركوا بصفة مستمرة مع الناديين، بسبب حجم المنافسات والضغوط".

وأكمل: "اللعب في الأندية الكبيرة مختلف، ونجاح عبد الله وناصر وأحمد حمدي لأنه سبق لهم التواجد في أندية كبيرة، واللاعب المميز الذي يظهر في القطبين، لابد أن يكون جاهز فنيا وبدنيا، وناصر منسي الذي كان قريب من الرحيل أصبح من العناصر الجيدة والمؤثرة بينما تراجع سيف الجزيري مؤخرا".

 

وأتم بأن الأندية المصرية لابد أن تجري كشوفات طبية دقيقة على لاعبيها، مشيرا إلى أن حالة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ تشبه كثيرا حالة الراحل أحمد رفعت، وكرة القدم منظومة كبيرة حاليا يجب إجراء كشوفات طبية على كل عناصرها حتى الحكام أيضا.. لابد أن يتم توفير عربات إسعاف مُجهزة في كل المباريات.

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