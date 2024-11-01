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رياضة

خالد متولي: محمد عواد سبب رئيسي في تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

محمد عواد، فيتو
محمد عواد، فيتو

أشاد خالد متولي، نجم الزمالك السابق، بتألق محمد عواد، حارس مرمى الفريق خلال بطولة السوبر الإفريقي والمصري.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عواد ظهر مع نادي الزمالك بشكل مميز للغاية وحصل على الإشادة من الجميع وكان سببًا رئيسيًّا في تتويج الفريق بالسوبر الإفريقي".

 

نصية لشيكابالا 

وأضاف: "أتمنى من شيكابالا أن يغلق صفحة السوبر المصري ويركز هذا الموسم على التتويج بكافة البطولات".

 

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