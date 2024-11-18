إعلام لبناني: بيروت أبلغت واشنطن بموافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار

أفادت قناة "LBCI" اللبنانية، اليوم الإثنين، بأن بيروت أبلغت واشنطن بموافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار.

وقالت: إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، سيصل إلى بيروت الثلاثاء لإعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني.

معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني November 17, 2024

كما ذكرت قناة "LBCI" أن مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، تسلمت عند الثامنة من مساء الأحد رد حزب الله وملاحظاته على الورقة الأمريكية.

وذكرت أن عين التينة ستسلم الرد للسفارة الأمريكية التي سترسلها إلى واشنطن ليبنى على الأمر قرار زيارة المبعوث آموس هوكشتاين إلى بيروت.

عين التينة تسلّمت عند الثامنة من مساء اليوم رد حزب الله وملاحظاته على الورقة الاميركية على ان تسلم للسفارة الاميركية التي سترسلها الى واشنطن ليبنى على الامر قرار زيارة هوكشتاين الى بيروت — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) November 17, 2024

ولفتت إلى أن أجواء الرد اللبناني على اقتراح وقف النار إيجابية ولبنان في انتظار وصول هوكشتاين الثلاثاء المقبل لقراءة أخيرة للاتفاق.

وكان مصدر مقرب من رئيس البرلمان اللبناني قد صرح بأن هناك تقدما ملموسا في مفاوضات وقف النار في لبنان.

وأكد المصدر أن الخلاف الجوهري يدور حول شكل لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701.

وأفاد المصدر المقرب من نبيه بري بأن "حظوظ نجاح مسودة اتفاق وقف النار مرتفعة"، مشيرا إلى أن "لبنان يعكف على قراءة المسودة بالتشاور بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحزب الله، وستتبلور الرؤية خلال اليومين المقبلين".

وأكد المصدر أنه "ليس هناك من خلافات جوهرية سوى على حجم وعدد أعضاء اللجنة التي ستراقب تنفيذ بنود القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006".

وجدد المصدر التأكيد على أن "هناك تقدما ملموسا وإيجابيا في المفاوضات".