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خارج الحدود

إعلام لبناني: بيروت أبلغت واشنطن بموافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

أفادت قناة "LBCI" اللبنانية، اليوم الإثنين، بأن بيروت أبلغت واشنطن بموافقتها على اقتراح وقف إطلاق النار.

وقالت: إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، سيصل إلى بيروت الثلاثاء لإعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني.

كما ذكرت قناة "LBCI" أن مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، تسلمت عند الثامنة من مساء الأحد رد حزب الله وملاحظاته على الورقة الأمريكية.

وذكرت أن عين التينة ستسلم الرد للسفارة الأمريكية التي سترسلها إلى واشنطن ليبنى على الأمر قرار زيارة المبعوث آموس هوكشتاين إلى بيروت.

ولفتت إلى أن أجواء الرد اللبناني على اقتراح وقف النار إيجابية ولبنان في انتظار وصول هوكشتاين الثلاثاء المقبل لقراءة أخيرة للاتفاق.

وكان مصدر مقرب من رئيس البرلمان اللبناني قد صرح بأن هناك تقدما ملموسا في مفاوضات وقف النار في لبنان.

وأكد المصدر أن الخلاف الجوهري يدور حول شكل لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701.

وأفاد المصدر المقرب من نبيه بري بأن "حظوظ نجاح مسودة اتفاق وقف النار مرتفعة"، مشيرا إلى أن "لبنان يعكف على قراءة المسودة بالتشاور بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحزب الله، وستتبلور الرؤية خلال اليومين المقبلين".

وأكد المصدر أنه "ليس هناك من خلافات جوهرية سوى على حجم وعدد أعضاء اللجنة التي ستراقب تنفيذ بنود القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006".

وجدد المصدر التأكيد على أن "هناك تقدما ملموسا وإيجابيا في المفاوضات".

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