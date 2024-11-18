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خارج الحدود

الدفاعات الإسرائيلية تعترض مسيّرة في سماء إيلات (فيديو)

اعتراض مسيّرة في
اعتراض مسيّرة في سماء إيلات، فيتو

تداولت وسائل إعلام عربية عددا من مقاطع الفيديو ترصد لحظة اعتراض قوات جيش الاحتلال طائرة مسيرة كانت تستهدف بعض المنشآت فى منطقة إيلات الإسرائيلية.

وتبين من الفيديوهات لحظة سقوط الطائرة المسيرة فى إيلات والتى تم استهدافها بصاروخ اعتراضي.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في إيلات جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل طائرة مسيرة.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "اعترضنا مسيرة قادمة من جهة الشرق قبل دخولها الأجواء في إيلات".

قوات الاحتلال تستهدف منطقة مار الياس وسط بيروت
 

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت بشن طيران الاحتلال غارة عنيفة على وسط العاصمة بيروت وبالتحديد في منطقة مار الياس.

ووفقا لشبكة «العربية»، فقد استهدفت قوات الاحتلال منطقة مار الياس وسط بيروت بصاروخين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الحصيلة الأولية لضحايا الغارة الإسرائيلية علي بيروت، هي شهيد و9 جرحى بينهم 2 بحالة خطرة.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 


وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، مساء أمس الأحد، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

إغلاق المدارس في بيروت ومناطق أخرى الإثنين والثلاثاء

غارة إسرائيلية عنيفة على بيروت والصحة اللبنانية تكشف حصيلة الضحايا

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بيروت إيلات طائرة مسيرة

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