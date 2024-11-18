الدفاعات الإسرائيلية تعترض مسيّرة في سماء إيلات (فيديو)

تداولت وسائل إعلام عربية عددا من مقاطع الفيديو ترصد لحظة اعتراض قوات جيش الاحتلال طائرة مسيرة كانت تستهدف بعض المنشآت فى منطقة إيلات الإسرائيلية.

وتبين من الفيديوهات لحظة سقوط الطائرة المسيرة فى إيلات والتى تم استهدافها بصاروخ اعتراضي.

‼️🚨 مشاهد الان من سقوط في إيلات صاروخ اعتراضي pic.twitter.com/fae1DSwzN3 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 17, 2024

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في إيلات جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل طائرة مسيرة.

لقطات متداولة توثق لحظة اعتراض القبة الحديدية طائرة مسيرة في مدينة #إيلات جنوبي #إسرائيل وسط دوي صفارات الإنذار pic.twitter.com/oHe4Hq8hyn November 17, 2024

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "اعترضنا مسيرة قادمة من جهة الشرق قبل دخولها الأجواء في إيلات".

قوات الاحتلال تستهدف منطقة مار الياس وسط بيروت



وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أفادت بشن طيران الاحتلال غارة عنيفة على وسط العاصمة بيروت وبالتحديد في منطقة مار الياس.

ووفقا لشبكة «العربية»، فقد استهدفت قوات الاحتلال منطقة مار الياس وسط بيروت بصاروخين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الحصيلة الأولية لضحايا الغارة الإسرائيلية علي بيروت، هي شهيد و9 جرحى بينهم 2 بحالة خطرة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، مساء أمس الأحد، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.