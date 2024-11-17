إغلاق المدارس في بيروت ومناطق أخرى الإثنين والثلاثاء

أعلن وزير التربية اللبناني عباس سليم حلبي، مساء اليوم الأحد، إغلاق المدارس في بيروت ومناطق أخرى الاثنين والثلاثاء.

غارة إسرائيلية عنيفة على بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بشن طيران الاحتلال غارة عنيفة على وسط العاصمة بيروت وبالتحديد في منطقة مار الياس.



قوات الاحتلال تستهدف منطقة مار الياس وسط بيروت

ووفقا لشبكة «العربية»، فقد استهدفت قوات الاحتلال منطقة مار الياس وسط بيروت بصاروخين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الحصيلة الأولية لضحايا الغارة الإسرائيلية علي بيروت، هي شهيد و9 جرحى بينهم 2 بحالة خطرة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، مساء اليوم الأحد، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.