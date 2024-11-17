الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إغلاق المدارس في بيروت ومناطق أخرى الإثنين والثلاثاء

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

أعلن وزير التربية اللبناني عباس سليم حلبي، مساء اليوم الأحد، إغلاق المدارس في بيروت ومناطق أخرى الاثنين والثلاثاء.

 

غارة إسرائيلية عنيفة على بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بشن طيران الاحتلال غارة عنيفة على وسط العاصمة بيروت وبالتحديد في منطقة مار الياس.


قوات الاحتلال تستهدف منطقة مار الياس وسط بيروت

ووفقا لشبكة «العربية»، فقد استهدفت قوات الاحتلال منطقة مار الياس وسط بيروت بصاروخين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الحصيلة الأولية لضحايا الغارة الإسرائيلية علي بيروت، هي شهيد و9 جرحى بينهم 2 بحالة خطرة.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، مساء اليوم الأحد، استشهاد 3481 شخصا وإصابة 14786 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3481 شهيدا و14786 مصابا

أضرار بكنيسة سيدة النجاة بضاحية بيروت إثر غارة إسرائيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بيروت وزير التربية اللبناني وسط بيروت مار الياس منطقة مار الياس قوات الاحتلال لبنان العدوان الاسرائيلي علي لبنان

مواد متعلقة

غارة إسرائيلية عنيفة على بيروت والصحة اللبنانية تكشف حصيلة الضحايا

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3481 شهيدا و14786 مصابا

دبلوماسي يكشف ألاعيب الاحتلال في استهداف السلطة الفلسطينية لمنع فرص إقامة دولة وطنية

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يدعو لوقف الحرب في لبنان

الأكثر قراءة

كرة اليد، الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري المحترفين

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

ياسمين الخطيب: طلبت فسخ تعاقدي مع النهار، وحلقة الأزمة تم عرضها بموافقة الإدارة

منتخب الشباب يتعادل 1-1 أمام الجزائر وتضاؤل فرصه في التأهل لأمم إفريقيا

أحمد الفيشاوي يثير الجدل على ريد كاربت "في الكاميرا" بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس مساء اليوم الأحد 17-11-2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. ما تريد معرفته عن لجنة شئون اللاجئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولى فى هذه الحالة (فيديو)

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

الأحاديث الواردة في فضل سورة إبراهيم

المزيد
الجريدة الرسمية