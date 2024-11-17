ربة منزل ترفع دعوى نصب ونفقة ضد زوجها بمحكمة الأسرة في أكتوبر
تقدمت ربة منزل بدعوى نصب ونفقة ضد زوجها ومطالبته بمؤخر الصداق، في محكمة الأسرة بأكتوبر.
وقالت الزوجة والأم الحاضنة لطفلين أمام قاضي الأسرة : "أرسل زوجي لي ورقة طلاقي على يد محضر، بعد انقطاعه شهورا عن التواصل معي، لأعلم بزواجه وعندما واجهته وطالبت بحقوقي طردني من مسكن الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وقدمت الأم الحاضنة مستندات تفيد بتهديد زوجها لها وتوعده لها بتشويه سمعتها، وتخليه عن مسئولية طفليهما رغم يسار حالته المادية.
وأشارت: “جعل حياتي جحيما، بسبب تعنته، ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني من مسكن الزوجية رغم صدور قرار بتمكيني منه، وهددني بالإيذاء”.
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