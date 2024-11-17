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محافظات

إزالة 83 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية

محافظ الغربية:ازالة
محافظ الغربية:ازالة 83 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل جهودها لإزالة كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات.

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جاء ذلك خلال متابعته لحملات الإزالة التي نُفذت اليوم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الغربية.

وقامت المحافظة منذ بدء المرحلة الثانية بازالة ٣٧ حالة بناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة ١٥٧٠ م٢ وازالة ٢١ حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ٣ قيراط  و٢ سهم، كما تم إزالة ٢٥ حالة تعدي على الأراضي الزراعي الملكية الخاصة على مساحة ٦٥٢٤ م٢.

وأكد الجندي أنه “لا تهاون في استرداد حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية التي تمثل ثروة قومية للأجيال القادمة، قائلا: “نعمل بكل حزم على إزالة كافة التعديات وتطبيق القانون بحسم على المخالفين، مع التأكيد على ضرورة منع عودة التعديات مرة أخرى لضمان تحقيق الانضباط”.

 

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