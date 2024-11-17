الأحد 17 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

نجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "في الكاميرا" بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

أمير المصري، فيتو
أمير المصري، فيتو

حضر الفنان أمير المصري وعدد من النجوم على السجادة الحمراء لفيلم "في الكاميرا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 45.

كما  حضر الفنان نيقولا معوض وأحمد الفيشاوي ونور النبوي ورنا رئيس وإلهام شاهين، كما حرصت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي هي والفنانة الشابة جايدا منصور على الحضور.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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