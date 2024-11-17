نائبة تكشف تفاصيل مقترح لتحديد "فيزيتا" الأطباء بالعيادات الخاصة

كشفت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، تفاصيل التقدم بمقترح للبرلمان بوضع تسعيرة “فيتزيتا” محددة للكشف لدى الأطباء بـالعيادات الخاصة.

رفع أسعار كشف الأطباء ومعيار الأخلاق والإنسانية

وقالت “عبد الحميد”: "رفع الأسعار في كشف الطبيب بالعيادات الخاصة أمر غير منطقي، خاصة وأن المعيار الأول في هذه المهنة معيار إنساني وأخلاقي، وليس معيارًا استثماريًا أو تجاريًا".

تسعيرة للكشف لدى الأطباء

ولفتت إلي أنها تقدمت بمقترح لوضع تسعيرة للكشف عند الأطباء، مشيرة إلى أن قانون 53 تحدث عن تشكيل لجنة مكونة من وكيل أول وزارة الصحة مع أحد المعنيين من نقابة الأطباء، بالإضافة إلى أحد الشخصيات المعروفة في المستشفيات الخاصة لوضع حد أدنى وحد أقصى للكشف عند الأطباء".

معيار تسعيرة الأطباء بالعيادات الخاصة

وأشارت إلى أن معيار التسعيرة مبني على خبرات الطبيب، بالإضافة إلى المكان الجغرافي للعيادات أو المستشفيات، فالإمكانيات المادية في المناطق الشعبية محدودة على خلاف الأماكن الراقية، وهذه الاعتبارات تؤخذ عند وضع تسعيرة للكشف عند الأطباء.

المسئول عن معيار تسعيرة كشف الأطباء

وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: إن الضابط لتنفيذ تسعيرة الكشف عند الأطباء حال وضعها هي وزارة الصحة التي ستكون جهة رقابية على العيادات الطبية، وفي حال تفعيل الرقابة بنسبة 80% فهذا أمر جيد للغاية.

شكاوي ارتفاع اسعار الكشف لدى الأطباء

وأضافت، أن هناك شكاوى دائمة من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الكشف عند الأطباء، مشيرة إلى ضرورة العمل على توفير خدمة طبية للمواطن بصورة منطقية.

وأوضحت أن عدم وجود رقابة وضوابط أدت لتنحي الضمير لدى الكثير، مشددة على ضرورة تقليل الضرر الواقع على المواطن بشكل أو بآخر، مشيرة إلى أن مهنة الطب الأخلاقية المعتادة لم تصبح موجودة مثل السابق.