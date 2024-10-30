الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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سياسة

جباية من جيب المريض، طلب إحاطة جديد بشأن أزمة عيادات الأطباء

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان، بشأن الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن.

 

وقال البياضي،: فوجئ العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها.

 

المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة

 وأضاف: إن هذا الإجراء يأتي مخالفًا للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة.

 

وتابع، يأتي ذلك مخالفًا للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه في حال ان الحكومة ابتدعت نظامًا جديدًا فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل وتعمل طبقًا للقانون.

وأضاف،: للأسف، نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن!، فالجباية  من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض في وقت لا يتستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيدًا من الأعباء خصوصًا إذا كانت غير منطقية وغير مبررة وغير قانونية.

 

منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها


وتساءل، هل تدرك الحكومة ان أطباء القطاع الخاص يتحملون قسمًا كبيرًا من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ هل تدرك الحكومة ان  فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء( وبصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة )لغلق عياداتهم؟! مما سيؤثر سلبًا على المواطن 
 

وطالب البياضى،: بتدخل فوري لمنع  فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية. إن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتمًا على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
 

كما طالب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة  إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.

 

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