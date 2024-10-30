تحرك برلمانى بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء

تقدمت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء في عدد من المحافظات.

توجيه إنذارات للأطباء

وقالت عضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية، شهدت توجيه إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى أو تجارى.

وأضافت الدكتورة هناء سرور في طلب الإحاطة أنه يتم توجيه إنذارات للأطباء لغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات وذلك بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذى ينص على أنه “ لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة”.

وأشارت إلى أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضًا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهى الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى أو تجارى، لافتة إلى أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون فى غالبية الأحيان موقعة من المحافظة وبناء عليه يتم إدخال كافة المرافق للعيادة.

تقديم الخدمات الطبية

وطالبت الدكتورة هناء سرور بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشة هذا الأمر في حضور الوزراء المعنيين وبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها حرصا على مصلحة المريض ولضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق لأن هذه العيادات تخدم قطاع كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى أن الأطباء لم يرتكبوا أى مخالفة لكى يقوموا بالتصالح عليها.

