الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس إسكان البرلمان يكشف حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، حقيقة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم 5 أضعاف بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.

 

ملف قانون الإيجار القديم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لم يتم تحديد ملامح الأمر الخاص بـشقق الإيجار القديم حتى الآن.

 

القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

وأضاف: لم يتم تحديد قيمة إيجارية معينة لشقق الإيجار القديم، ولكن سيكون هناك قانون شامل لمواجهة أزمة الإيجار القديم وغلق هذا الباب نهائيا.

متى ينتهي البرلمان من حسم ملف الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يوضح

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

 


موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

ولفت إلي أنه سيتم صياغة مشروع قانون للإيجار القديم لتنفيذ حكم الدستورية العليا، ومن المتوقع مناقشة المشروع يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس اسكان البرلمان قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا محمد عطية الفيومي

مواد متعلقة

متى ينتهي البرلمان من حسم ملف الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يوضح

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

إسكان النواب تعقد اجتماعا بشأن الإيجار القديم غدا

تفاصيل خطة عمل النواب بشأن الإيجار القديم.. تشكيل لجنة برلمانية لدراسة حيثيات حكم الدستورية.. مشاركة 3 وزراء.. الاستماع لرأي الملاك والمستأجرين.. الالتزام بالتوازن لتعزيز التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

"آخر تحديث"، أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الأحد 17/11/2024

تكسير أحجار الهرم يثير غضب النشطاء، و"الآثار" تكشف الحقيقة "فيديو"

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب الأمطار والشبورة

بعد انتهاء أزمته، السعادة ترتسم على وجه أحمد فتوح في مران الزمالك (صور)

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

منوعات

المزيد

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. ما تريد معرفته عن لجنة شئون اللاجئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في فضل سورة إبراهيم

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية