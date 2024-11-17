رئيس إسكان البرلمان يكشف حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، حقيقة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم 5 أضعاف بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.

ملف قانون الإيجار القديم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لم يتم تحديد ملامح الأمر الخاص بـشقق الإيجار القديم حتى الآن.

القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

وأضاف: لم يتم تحديد قيمة إيجارية معينة لشقق الإيجار القديم، ولكن سيكون هناك قانون شامل لمواجهة أزمة الإيجار القديم وغلق هذا الباب نهائيا.



موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

ولفت إلي أنه سيتم صياغة مشروع قانون للإيجار القديم لتنفيذ حكم الدستورية العليا، ومن المتوقع مناقشة المشروع يناير المقبل.