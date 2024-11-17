الأحد 17 نوفمبر 2024
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متى ينتهي البرلمان من حسم ملف الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يوضح

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تطورات جديدة بشأن تحرك البرلمان لحسم ملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.


استدعاء الوزراء المعنيين بشأن الإيجار القديم

وقال “الفيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: سيتم استدعاء 4 وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعدل ومحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية التي تمثل نسبة تصل لـ85% من عدد الوحدات السكنية بنظام الايجار القديم، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومندوبي المستأجرين والملاك والخبراء من كافة التخصصات لابداء ارائهم في تعديلات الإيجار القديم.


جلسات الاستماع بمجلس النواب عن الإيجار القديم

وأكد: سيتم الانتهاء من جلسات الاستماع للوزراء والخبراء بشأن الإيجار القديم، خلال أسبوعين بدءًا من الغد، وسيتم رفع تقرير بكل ما تم التوصل إليه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، لحسم الملف.

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عدد وحدات الإيجار القديم

ولفت إلي أن الوحدات السكنية التي تتبع نظام الإيجار القديم أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية وليست 2.5 مليون وحدة سكنية كما يتردد.

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