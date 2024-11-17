الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

القبض على المتهمين بقتل عامل في بولاق الدكرور

جثة
جثة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل عامل ببولاق الدكرور.

 

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العثور على جثة عامل ببولاق الدكرور 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة  بلاغًا يفيد  بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول، ملقاة في شارع بدائرة قسم بولاق الدكرور، وتحمل آثار تعذيب واضحة.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكبى الواقعة وهم  ثلاثة أشخاص أصدقاء المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين.

 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينهما قرروا الانتقام منه بقصد تأديبه ولكنه توفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

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قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة العثور علي جثه جثة بولاق

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