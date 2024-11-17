ماس كهربائى وراء حريق منزل عضو مجلس إدارة نادى الزمالك

نشب حريق فى منزل عضو بمجلس إدارة نادى الزمالك، مما أسفر عن إصابته، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وكشف مصدر أمني، تفاصيل إصابة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بحروق إثر اندلاع حريق بمنزله بمنطقة الشيخ زايد، موضحًا بإن حريقا نشب داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد.

وأوضح المصدر، أن الحريق نتيجة اشتعال النيران بالطابق الأرضي بسبب ماس كهربائي بدفاية كهربائية، مما أسفر عن إصابة عضو الزمالك وسيدة أخرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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