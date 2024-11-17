الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة نقل بالبحر الأحمر

طفل يقود سيارة بالبحر
طفل يقود سيارة بالبحر الأحمر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة نقل بمحافظة البحر الأحمر، وضبط السيارة ومرتكب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة بالبحر الأحمر 
الأمن يكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة بالبحر الأحمر 

 

رصد فيديو لطفل يقود سيارة بالبحر الأحمر 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية،  تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" ووضع اللوحة الأمامية داخل السيارة حال سيره بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة محل الفحص وقائدها (بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) وبصحبته الطفل الظاهر بمقطع الفيديو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

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مدينة الغردقة البحر الأحمر طفل يقود سيارة وزارة الداخلية فيديو سيارة البحر الأحمر

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