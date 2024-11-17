الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لسيارة نقل بالبحر الأحمر
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة نقل بمحافظة البحر الأحمر، وضبط السيارة ومرتكب الواقعة.
رصد فيديو لطفل يقود سيارة بالبحر الأحمر
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" ووضع اللوحة الأمامية داخل السيارة حال سيره بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة محل الفحص وقائدها (بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) وبصحبته الطفل الظاهر بمقطع الفيديو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
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