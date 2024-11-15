الجمعة 15 نوفمبر 2024
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أقباط المنيا يحتفلون بذكرى تدشين أول كنيسة لمار جرجس (فيديو وصور)

احتفالات عيد مار
احتفالات عيد مار جرجس في المنيا

في حدث يجسد روح الوحدة الوطنية، تحتفل محافظة المنيا بمناسبة سنوية تُحيي ذكرى تكريس أول كنيسة لمار جرجس، تستقطب هذه الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمئات من المسلمين، بالإضافة إلى بعض القيادات الدينية القبطية، في تجمع يعكس روح التعاون والتضامن بين أبناء المجتمع.

أقباط المنيا تحتفل بـ المار جرجس

وتتوزع مراسم الاحتفال على ثلاث قرى ضمن مركز ملوى، وهي "البياضية"، "دير أبو حنس"، و"عزبة الملكية الشرقية"، حيث من المتوقع أن يصل عدد المحتفلين إلى حوالي 25 ألف شخص على مدار أسبوع كامل.

شاهد احتفال أقباط المنيا بـ المار جرجس

ويشمل البرنامج الروحي للاحتفالات مجموعة من الصلوات المسائية التي تُقام في الكنائس المنسوبة إلى مار جرجس، وتدابير أمنية خاصة تضمن سلامة جميع المشاركين.

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وتتميز قرية "البياضية" بانطلاقتها القوية في إحياء هذه المناسبة، نظرًا لكونها من القرى ذات الكثافة القبطية العالية، مما يضفي طابعًا خاصًا على الاحتفالات هناك.

احتفال أقباط المنيا لتدشين أول كنيسة لمار جرجس في فلسطين

جدير بالذكر أن مشاركة المسلمين في الاحتفالات تعكس روح التضامن والأخوة بينهم وبين الأقباط، وتُمثل فرصة للتعبير عن التعاضد الاجتماعي.

ويتضمن احتفال مار جرجس في المنيا مناسبات دينية هامة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يُحتفى بذكرى حياة القديس جرجس، الذي يُعتبر رمزًا للشجاعة والإيمان.

تدشين أول كنيسة لمار جرجس في فلسطين

وتُعقد هذه الفعاليات في العديد من البلدان، ولكن تتميز مصر بوحدتها في الاحتفال بهذه المناسبة، فيُقام العديد من الصلوات والقداديس في الكنائس.

ويعبر الأقباط من خلال حضورهم لهذه الطقوس الدينية عن احترامهم العميق وإيمانهم بالقديس مار جرجس.

احتفالات عيد مار جرجس في المنيا 

أما تدشين أول كنيسة، فهو حدث يُعتبر بالغ الأهمية للطائفة، إذ يتضمن تفاصيل احتفالية ودينية تتجمع فيها قلوب المؤمنين والكهنة في مكان العبادة الجديد لأداء الصلوات وإقامة القداديس، مما يعزز من أهمية هذا الحدث في حياة المجتمع الديني ويدعم تكوين روابط جديدة بين المؤمنين.

احتفالات عيد مار جرجس

بهذا، تبقى احتفالات عيد مار جرجس في المنيا شهادة حية على تماسك ووحدة الشعب المصري في مختلف طوائفه.

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