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رياضة

هاتريك هالاند يقود النرويج للفوز على كازاخستان بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

منتخب النرويج، فيتو
منتخب النرويج، فيتو

حقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على ضيفه منتخب كازاخستان بخماسية دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب وليفال ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل أهداف منتخب النرويج، إيرلينج هالاند هاتريك في الدقائق 23 و37 و71، ألكسندر سورلوث في الدقيقة 41، أنطونيو نوسا في الدقيقة 76.

 

تشكيل النرويج ضد كازاخستان 

حراسة المرمى: إيجيل سيلفيك.

خط الدفاع: ماركوس بيديرسن، ستيان جيريجيرسين،15 ليو أوستيجارد، جوليان رايرسون.

خط الوسط: كريستيان ثورستفيدت، ساندر بيرجي، مورتن تورسبي.

خط الهجوم:  أنطونيو نوسا، ألكسندر سورلوث، هالاند.

تشكيل منتخب كازاخستان أمام النرويج 

حراسة المرمى: ستاس بوكاتيلوف.

خط الدفاع: نورالي أليب، يان فوغوروفسكي، إسلام تشيسنوكوف، علي بيك قاسيم.

خط الوسط: باختيور زينوتدينوف، أسخات تاجيبيرجن، سلطان استانوف، إركين تابالوف. 

خط الهجوم: مكسيم سامورودوف، أبات أيمبيتوف.  

لاعب المجر يعلق على إغمائه في مباراة هولندا 

وجه آدم سالاي عضو الجهاز الفني للمنتخب المجري، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، رسالة موجهة لكل من أصابه القلق بشأن تعرضه للإغماء، خلال مباراة المجر وهولندا أمس السبت في دوري الأمم الأوروبية.

اللاعب الذي اعتزل كرة القدم في عام 2023، على موقع (فيسبوك): "شكرًا لكم على كل هذه الرسائل، أنا بخير".

وتم إيقاف مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية لمدة عشر دقائق بعد أن تأكد الحكم خيسوس جيل مانزانو من إغماء آدم سالاي على مقاعد البدلاء خلال المباراة، وتم نقله إلى المستشفى في أمستردام أمس السبت. 

بيان الاتحاد المجري بشأن عضو الفريق

وقال الاتحاد المجري لكرة القدم في بيان آنذاك: "أصيب آدم سالاي بوعكة صحية في الدقائق الأولى من مباراة هولندا والمجر، لكن حالته مستقرة وهو واعٍ، تم نقله قبل بضع دقائق في سيارة إسعاف إلى مستشفى في أمستردام لإجراء الفحوصات".

ويخضع حاليًّا للفحوصات الطبية في المستشفى.

وفي تصريحات للصحافة أكد المدير الفني للمنتخب المجري الإيطالي ماركو روسي أن لاعبيه هم من طالبوا باستئناف المباراة التي انتهت بفوز هولندا 4-0.

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