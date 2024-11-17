خبير يكشف أهم المكاسب الاقتصادية من عودة قلعة النصر للسيارات للإنتاج

النصر للسيارات، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي: إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات القلعة الصناعية العريقة بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، يؤكد أن الدولة مستمرة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ومستمرة في تذليل جميع العقبات والتحديات أمام التنمية ونهضة وتطوير الصناعة المصرية من أجل الاعتماد على المنتج المحلي وإحلاله محل المنتج المستورد والاستغناء عن الواردات وزيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل القومي.

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النصر للسيارات - فيتو

إعادة تشغيل النصر للسيارات يصب في صالح الصناعة المحلية ونهضتها

أوضح غراب لــ “فيتو”: أن تشغيل المصانع المغلقة ومنع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية ودعم الصادرات وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية، كلها تصب في صالح الصناعة المحلية ونهضتها، موضحا أن شركة النصر للسيارات هي أحد قلاع الصناعة المصرية الضخمة والتاريخية والتي تأسست منذ 65 عاما كأول شركة مصرية لصناعة السيارات وأن إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها بعد توقفها يعمل على تنشيط ونهضة صناعة السيارات في مصر، خاصة وأن الشركة بدأت إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل وتصدره لبعض الدول العربية وقد وصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بها 300 أتوبيس سنويا وسيصل لـ 1500 في 2027 بنسبة مكون محلي 50% وسيصل إلى ما بين 60% إلى 70% الفترة المقبلة.

اشرف غراب - فيتو

إعادة إنتاج الشركة للسيارات يسمح للمنتج المحلي بالتواجد

وأشار غراب، إلى أن إعادة إنتاج الشركة للسيارات يسمح للمنتج المحلي بالتواجد والتنافس خاصة وأن الشركة تحوز على ثقة المصريين بجودة منتجاتها ما يزيد من حجم مبيعات السيارات المحلية داخل مصر ومنافسة المنتجات الأجنبية خاصة وأنها ستكون أقل تكلفة بالتزامن مع أن النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب، إضافة أنه مع زيادة حجم إنتاجها يزيد من حجم صادراتها ما يجعل منتجاتها تغزو دول القارة الإفريقية والدول العربية وغيرها، ما يزيد دخل مصر من النقد الأجنبي، إضافة إلى أنها ستشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على تصنيع السيارات في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافر بها من إمكانيات صناعية ولوجستية كبيرة.

صناعة السيارات من الصناعات الكبيرة والمهمة وسوق واعدة وداعم للاقتصاد الوطني

تابع غراب قائلا: أن صناعة السيارات من الصناعات الكبيرة والمهمة وسوق واعدة وداعم للاقتصاد الوطني وعليها إقبال كبير عالميا، وأن عودة قلعة صناعة السيارات المصرية للعمل مرة أخرى ومواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في صناعة السيارات ما يعزز من الإنتاج الصناعي المصري ما يسهم في توفير فرص العمل والعملات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفا أن النصر للسيارات شركة تاريخية لها منتجات عديدة لازالت موجودة حتى اليوم كسيارات فيات والنصر اللوري واتوبيسات نصر وجرارات زراعية وغيرها من السيارات التي أثبتت تنافسها وقوتها بالمقارنة مع غيرها من السيارات الأجنبية.