مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بطريق مرسى علم

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل بطريق مرسى علم، اليوم الأحد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

حادث تصادم سيارتي نقل بطريق مرسى علم

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق مرس علم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بالكيلو 35 طريق مرسى علم، وتم نقل الجثة لمشرحة والمصابين إلى مستشفى مرسى علم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة ورفع آثار الحادث.

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