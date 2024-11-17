الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط دجال الجمرك بتهمة النصب على المواطنين

ضبط دجال الجمرك
ضبط دجال الجمرك

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط دجال الجمرك لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ضبط دجال الجمرك 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحص أحدهما تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 7 فيزا كارت ومحفظة مالية بهم مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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