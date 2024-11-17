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توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

الإيجار القديم
الإيجار القديم
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدًا تحت عنوان (البرلمان يفتح ملف الإيجار القديم وتوجيهات عاجلة من رئيس مجلس النواب).

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأصدر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، توجيهات ببدء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎ယ 12 البرلمان يفتح ملف الإيجار..القديم 9 توجيهات عاجلة من رئيس مجلس النواب تشکيل لجنة مشتركة من لجان (الإسكان) الإدارة المحلية الشؤون الدستورية.والتشريعية) الاستماع إلى رأي وزراء الإسكان والتضامن والتنمية المحلية.والعدل إجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم عبر اجتماعات الاستماع لرأي رئيس المج لس القوم لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة.والإحصاء WWW.IDSC.GOV.EG المصدر النواب المصري مجلس -النواب_المصرى- ര6‎"‎‎
May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎ျ၅ البرلمان يفتح ملف الإيجار..القديم 9 توجيهات عاجلة من رئيس مجلس النواب الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات وغيرهما من الخبراء. الاستعانة بدراسات وبحوث الجهات البحثية، وعلى رأسها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. مخاطبة الجهات المعنية للحصول على ا البيانات والإحصاءات المتعلقة بهذا.الملف الاستناد إلى التقرير السابق للجنة الإسكان بالبرلمان واتخاذه كأحد أسس وضع التقرير النهائي. WWW.IDSC.GOV.EG المصدر مجلس النواب -المصري foomoCO‎"‎‎

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