توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدًا تحت عنوان (البرلمان يفتح ملف الإيجار القديم وتوجيهات عاجلة من رئيس مجلس النواب).
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأصدر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، توجيهات ببدء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
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