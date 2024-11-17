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محافظات

حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين بمنطقة المنشية في الإسكندرية

حملة مكبرة فى الإسكندرية
حملة مكبرة فى الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة بمنطقة المنشية بنطاق حى الجمرك، لإزالة كافة الإشغالات المعيقة لحركة المارة والمرور، نتيجة الباعة المتواجدين بالطريق العام، وذلك  بناء على توجيهات اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية. 

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وشهدت الحملة رفع الإشغالات بسوق الكانتو ومدخل شارع فرنسا وميدان المنشية ومنطقة ظنانا، وذلك لعدم التسبب في إعاقة الحركة المرورية ولإحكام السيطرة على الشوارع الرئيسية.

وجاءت الحملة بقيادة اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط الإسكندرية واللواء عمرو عبد المنعم والعميد أيمن البيومي مدير شرطة المرافق والعقيد وائل محسب وكيل مباحث وسط والمقدم محمد عز مدير مباحث شرطة المرافق،و حمدي حسان مدير قسم إشغال الطريق بحي الجمرك والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية والتدخل السريع وخلال الحملة، تم رفع وإزالة جميع الإشغالات بمختلف أنواعها، وإزالة التعديات  المخالفة.

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الاسكندرية والأمنية اللواء حسن عطية

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