الصراع الأمريكي الروسي في القوقاز.. اتفاق استثماري مع روسيا يشعل فتيل الاحتجاجات.. شعب أبخازيا يقتحم مبنى البرلمان ورئيس الجمهورية يوافق على الاستقالة بشروط

منذ مطلع التسعينات في القرن الماضي أصبحت منطقة القوقاز مطمعًا للعديد من الجهات، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد هذه المنطقة ذات أهمية إستراتيجية كبيرة لها من الناحية العسكرية والاقتصادية.

واشنطن ترغب في السيطرة علي القوقاز

وروسيا التي تشكل القوقاز حدودها الجنوبية وإطلالتها على البحر الأسود، وبالتالي فهي عامل مهم لأمنها الاستراتيجي، وقد جسدت الحرب الروسية - الجورجية الأخيرة أبعاد التنافس المعاصرة في القوقاز، فواشنطن تريد السيطرة على هذه المنطقة لأحكام الطوق على روسيا من خلال تمديد حلف الناتو إلى جورجيا ودول القوقاز الأخرى، وموسكو شعرت بخطورة هذه التغيرات على مصالحها ولم تدخر جهدا لعرقلة هذه المساعي.

أما عن أبخازيا فكانت أعلنت بشكل أحادي استقلالها عام 1992 في خطوة لم تعترف بها سوى موسكو.

وتعترف أغلب دول العالم بأبخازيا باعتبارها منطقة تتبع جورجيا، لكنها تقع تحت السيطرة الروسية بحكم الأمر الواقع منذ حرب خاطفة عام 2008 بين موسكو وتبليسي.

احتجاجات في أبخازيا

لكن الجديد في هذا الأمر هو ما يجري في إقليم أبخازيا منذ عدة أيام، حيث اقتحم آلاف المعارضين في منطقة أبخازيا الانفصالية الموالية لموسكو في جورجيا، مبنى البرلمان مطالبين باستقالة الرئيس أصلان بجانيا والمغادرة بـسلام إلى خارج البلاد، خشية من أن يؤدي اتفاق استثمار مقترح مع موسكو إلى بناء الكثير من المجمعات السكنية في المنطقة.

وتخشى المعارضة أن يمهد الاتفاق المبرم في أواخر أكتوبر لتملك الروس عقارات سكنية في مدن ساحلية عدّة من أبخازيا تطل على البحر الأسود، ففي عام 1995، حظرت أبخازيا التي تضم حوالى 240 ألف نسمة بيع العقارات السكنية للأجانب.

كما احتج المتظاهرون على المصادقة على هذا الاتفاق (منع النظر في اتفاق اقتصادي بين موسكو وهذه المنطقة الانفصالية ذات الولاء الروسي في جورجيا،) الذي من شأنه السماح للشركات الروسية بالاستثمار في أبخازيا، المنطقة الواقعة بين جبال القوقاز وساحل البحر الأسود.

وأدي اقتحام متظاهرون لمبني البرلمان في أبخازيا الساعات القليلة الماضية، لإصابة أكثر من 13 شخصًا، خلال احتجاج في أبخازيا كان يهدف إلى منع النظر في اتفاق اقتصادي بين موسكو وهذه المنطقة الانفصالية ذات الولاء الروسي في جورجيا، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

ودفعت تلك الأحداث رئيس هذه المنطقة الانفصالية أصلان بجانيا، للإعراب عن أسفه لأن التظاهرات وضعت الجمهورية مجددا أمام مشكلات كبيرة، مستبعدًا ترك منصبه، بحسب وكالة "فرانس برس".

مواجهات بين متظاهرين وشرطيين خارج مبنى البرلمان

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وكالة "ريا نوفوستي" مواجهات بين متظاهرين وشرطيين خارج مبنى البرلمان قبل أن يدخل المحتجون مقر البرلمان حيث كان يفترض بالنواب النظر في الاتفاق، كما دخلوا أيضا مبنى تابعًا لمكتب الرئاسة.

وعقب ما جرى، أُرجئت الجلسة البرلمانية وفق وكالة "ريا نوفوستي"، وسحب مشروع قانون المصادقة، بحسب المكتب الرئاسي.

رئيس الجمهورية يعتزم الاستقالة

ولتهدئة وطأة الاحتجاجات قال رئيس جمهورية أبخازيا التي أعلنت انفصالها عن جورجيا والمدعومة من موسكو، امس السبت، إنه مستعد للاستقالة بعد اقتحام متظاهرين مبنى البرلمان احتجاجا على اتفاق استثماري مع روسيا.

وقال زعيم الجمهورية الانفصالية أصلان بجانيا: "أنا مستعد للدعوة إلى انتخابات والاستقالة والترشح في الانتخابات فلندع الشعب يقول من سيدعم".

وأوضح أن شرطة هو أن يخلي المتظاهرون مبنى البرلمان ومبنى الإدارة الرئاسية المجاور له، ويجب على الذين احتلوا الإدارة الرئاسية أن يغادروا.