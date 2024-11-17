رسميا، لاعب سعودي جديد يحترف في أوروبا

تمكن لاعب سعودي جديد من الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية، وذلك بعدما انتقل اللاعب محمد القنيعان، رسميًّا إلى فريق بوسوسي البوسني، في صفقة انتقال حر.

محمد القنيعان ينتقل للدوري البوسني

ولا يرتبط محمد القنيعان، صاحب الـ25 عامًا، بأي تعاقد مع أي ناد حاليًّا، واتخذ خطوة بالرحيل إلى نادي بوسوسي البوسني.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن محمد القنيعان، وقع لنادي بوسوسي البوسني، لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

ويلعب فريق بوسوسي، في الدوري البوسني الممتاز، ويحتل المركز الخامس بجدول الترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 13 مباراة لعبها في البطولة.

وحقق فريق بوسوسي هذا الموسم 6 انتصارات في الدوري، وتعادلين، فيما تلقى 5 هزائم حتى الآن.

ولعب محمد القنيعان سابقًا لنادي الهلال السعودي لمدة عامين، في الفترة من 2017، وحتى 2019.

كما لعب محمد القنيعان لأندية النجوم والدرعية والجبلين والخليج والطائي، وكلها بالمملكة العربية السعودية.

يوسف النصيري يقترب من النصر السعودي

دخل المغربي يوسف النصيري مهاجم فنربخشة دائرة اهتمام نادي النصر السعودي الذي يسعي لدعم صفوفه بمهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية سعودية إلى رغبة الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر في جلب مهاجم جديد، خلال الفترة المقبلة.

وذكر برنامج "سبورت سنتر" عبر قناة "الرياضية" السعودية إن نادي النصر اقترب من الحصول علي توقيع اللاعب الذي تألق مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل النصيري هذا الموسم مع فنربخشة هدفين وصنع مثلهما في 11 مشاركة على صعيد الدوري وبشكل عام سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 17 مباراة بكل البطولات.

ولعب النصيري بقميص إشبيلية حيث تعد هي الأفضل حيث سجل 73 هدفا في 196 مباراة، كما صنع 7 أهداف.