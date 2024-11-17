الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

مصرع شاب أسفل عجلات قطار طنطا

مصرع شاب صدمه قطار
مصرع شاب صدمه قطار طنطا

لقيَّ شاب مصرعه، منذ قليل، دهسا تحت عجلات القطار أمام مدرسة نبيل الوقاد بطنطا في محافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

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بلاغ بمصرع شاب

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ عن مصرع شاب يدعي"حازم.ع.ش"مقيم بقرية الجميزة مركز طنطا دهسا تحت عجلات القطار أثناء استقلاله قطار وعودته من القاهرة.

 

 

التحفظ على الجثة

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وجرى التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 

 

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

وشهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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