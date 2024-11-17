وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة

قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية والأستاذة باكينام مصطفى بحملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

جاء ذلك بحضور سالى أنور مفتشين الادارة والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية و أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب وخالد عوض مفتش الادارة وأحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى ومحمد عادل مدير إدارة تموين وسط وأحمد على رئيس الرقابة لإدارة وسط والدكتورة هيام حمدى مفتشة الادارة

حيث قام المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة والحملات المرافقة له بالمرور والتفتيش على السلاسل التجارية والمحلات الكبرى والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة أسعار البيض المسعر حيث تباع الكرتونة للمواطنين بمبلغ لا يزيد عن ١٥٠ جنيها للكرتونة حسب النوع.

كذلك متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسكر والدقيق والألبان ومنتجاتها وكذلك الخضر والفاكهة.

كما قامت الحملات بقيادة السيد وكيل الوزارة بالمرور والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والتى نتج عنها تحرير عدة مخالفات نستعرضها تحرير عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ١٤ محضر لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية وتحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز تجارية بسعر ازيد وتحرير محضر حيازة زيوت شيشة الكترونية مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٤٢ علبة وتحرير محضر لمنشأة بدون ترخيص وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ١٦ محضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

و فى ختام الجولة أدلى المهندس السيد حرز الله بتصريحات لمركز الإعلام والاتصال السياسى للمديرية جاء فيها ان رجال التموين تتواجد باستمرار بالأسواق لضبط آليات السوق ونتابع حركة وتداول الدقيق البلدى المدعم حتى لا يتسرب الدعم لغير مستحقيه ونتابع المواد البترولية لعدم تسريبها للسوق السوداء كما نتابع السلع المسعرة ونحمى المواطنين من السلع المجهولة المصدر والغش التجارى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.