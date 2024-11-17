أهلي 2008 يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في كأس مصر للناشئين

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه غزل المحلة بهدف دون رد، اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من كأس مصر للناشئين.

جاء هدف فوز الأهلي عن طريق يوسف عبد العزيز في الشوط الأول من المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينهي بذلك الأهلي مرحلة المجموعات في الصدارة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.

يذكر أن الأهلي حسم تأهله إلي الدور ربع النهائي من الجولة الماضية بعد الفوز علي الانتاج الحربي، وبذلك ينتظر المارد الأهلي معرفة الفريق الذي يواجهه في دور الـ٨.

وجمع «أهلي 2008» نقاطه التسع بعدما فاز في الجولة الأولى على فاركو 3 - 0، وفي الجولة الثانية على الإنتاج الحربي 4 - 0، وأخيرًا على غزل المحلة 1 - 0، مسجلًا 8 أهداف ولم يتلق أهدافًا في شباكه.

تشكيل أهلي 2008 أمام غزل المحلة

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حسن شريف - أحمد كرم - عمر هشهش - عمر محمود.

الوسط: يوسف محمود - عبد الله جعفر - عمر أبو غزالة - آدم علاء - صالح موسى.

الهجوم: يوسف عبد العزيز.

وشارك حسن محمد بدلًا من حسن شريف، ويوسف علاء كرم بدلًا عبد الله جعفر، وعبد الله حاتم بدلًا من يوسف عبد العزيز، وعمر عاطف بدلًا من صالح موسى، وعمر كمال بدلًا من آدم علاء.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

أهلي 2008 يفوز علي الإنتاج الحربي ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

و تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 لربع نهائي كأس مصر للناشئين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة.

وجاءت رباعية فوز «أهلي 2008» عن طريق عبد الله حاتم وسيف أحمد وعبد الرحمن رامي «مانو» ويوسف عبد العزيز، في الدقائق 12 و31 و75 و90 من عمر المباراة.