بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025.. طرق وخطوات التقديم على البوابة المصرية الموحدة للحج.. والتضامن تكشف ضوابط وشروط التقديم والممنوعين

حج الجمعيات الأهلية 2025، بدأ اليوم الأحد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال السطور التالية خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 عبر البوابة المصرية الموحدة للحج , مواعيد الانتهاء من عملية التقديم والشروط المطلوبة للتقديم والفئات الممنوعة من التقديم لحج الجمعيات الأهلية.

وزارة التضامن الاجتماعي كشفت أن بداية التقديم لحج الجمعيات الأهلية بدأ اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري ويتم الانتهاء من عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 , يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 , وعن خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 تتضمن ما يلي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ البوابة المصرية الموحدة للحج.

- الضغط على «طلب حج جمعيات إنترنت».

- تظهر قائمة بالشروط والأحكام التي يقر بها المتقدم لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446 هـ / 2025، والتعليمات المطلوبة.

- يجب على المتقدم الاطلاع عليها جيدا والإقرار بصحة البيانات المُدرجة باستمارة طلب الحج، وبها مستويات الحج الثلاثة الأول وهو 5 نجوم والثاني أ والثالث ب.

- ثم الضغط على التالي، ويختار مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها والإدارة والجمعية ومستوى الرحلة

_ ثم الضغط على كلمة «التالي».

- ثم الضغط على التالي وتسجيل البيانات المطلوبة، (الرقم القومي، واختبار التحقق)

_ الضغط على كلمة التالي ليبدأ بعد ذلك تدوين باقي البيانات المطلوبة.

حج الجمعيات الأهلية 2025 ,فيتو

إجراءات التقديم الإلكتروني عبر البوابة الموحدة للحج

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 ,وعن إجراءات التقديم الإلكتروني عبر البوابة الموحدة للحج تضمنت ما يلي:

_يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج

_التقديم يتم بعد سداد الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

يعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختص

_ في حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

الفئات الممنوعة للتقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

وكشف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج عن الفئات الممنوعة للتقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025، ولن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم "غسيل كلوي"، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل "السل الرئوي المفتوح".

وأوضح عبد الموجود أنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

الشروط الواجب توافرها لحج الجمعيات الأهلية 2025

ومن جانبه، أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة حج الجمعيات الأهلية 2025، لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

وأضاف “عبد الموجود”، أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة حج الجمعيات الأهلية 2025، أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ، حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

موعد توزيع النموذج المعد لطلب الحج

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي إلى أنه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم "بحد أقصى مرافقين" من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، حيث تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية صباح اليوم الأحد ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وخصصت اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.