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مشرف لكل 46 حاجا وثلاثة برامج مختلفة تناسب كافة المستويات.. التضامن تستعد للإعلان عن تفاصيل حج الجمعيات الأهلية 2025.. وهذه أبرز الضوابط والشروط للحجز في القرعة

حج الجمعيات الأهلية
حج الجمعيات الأهلية 2025 ,فيتو

يبحث الراغبون في أداء فريضة الحج عبر محركات البحث عن   حج الجمعيات الأهلية 2025، لمعرفة مواعيد الإعلان عن التفاصيل واستعدادات وزارة التضامن الاجتماعي لموسم الحج الجديد.

وفي كل عام ينتظر الملايين فرصتهم في الحصول على الذهاب للحج وذلك ما يزيد البحث عن حج الجمعيات الأهلية في مصر بالتزامن مع موسم الحج الجديد.

 

استعدادت وزارة التضامن الاجتماعي لحج الجمعيات الاهلية 2025 

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي الفترة المقبلة  بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية،للإعلان عن تفاصيل حج الجمعيات الاهلية 2025. 

وسيجري توفير مشرفين على دراية بتفاصيل رحلة الحج، وتلقوا التدريب اللازم لذلك، فضلًا عن توفير برامج متنوعة تناسب المستويات كافة، كمستوى خمس نجوم ومستوى اقتصادي «أ وب».

ومن المقرر أيضًا أن تتضمن تجهيزات حج الجمعيات الأهلية 2024 توفير بوفيه مفتوح بفنادق مكة والمدينة لكل المستويات ووجبات جافة وساخنة بعرفات، مع توفير إشراف ديني من خلال نخبة من الدعاة وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف والواعظات لتوعية الحجاج بكل التفاصيل الخاصة بالحج.

 

موعد حجز قرعة الجمعيات الأهلية

وخلال الأيام القليلة المقبلة، تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي، التفاصيل الكاملة لموعد الحجز في قرعة الجمعيات الأهلية، عقب الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بذلك، وسيجري التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

حج الجمعيات الأهلية 2025 ,فيتو
حج الجمعيات الأهلية 2025 ,فيتو

استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي تتم  بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية،  سيجري توفير مشرفين على دراية بتفاصيل رحلة الحج، وتلقوا التدريب اللازم لذلك، فضلًا عن توفير برامج متنوعة تناسب المستويات كافة، كمستوي خمس نجوم ومستوى اقتصادي «أ وب»، وفق تقرير لها وخلال الأيام القليلة المقبلة، وستعلن الوزارة  عن التفاصيل الكاملة، عقب الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بذلك، وسيجري التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

مميزات حج الجمعيات الأهلية 2025 

وعن مميزات التي يتم توفيرها في حج الجمعيات الأهلية 2025 تتضمن ما يلي: 

- فنادق مميزة: الفنادق بكل المستويات تكون في المنطقة المركزية للحرم ومصنفه.

- إشراف جيد: من المقرر أنَّ تُخصّص وزارة التضامن الاجتماعي، مشرفين على دراية بتفاصيل رحلة الحج كافة وسيتم تدريبهم جيدًا.

- بوفيه مفتوح:  توفير بوفيه مفتوح بكل فنادق مكة المكرمة والمدينة لكل المستويات ووجبات جافة وساخنة بعرفات ومنى.

- رعاية طبية: من المقرر توفير رعاية طبية بمقرات البعثة الطبية داخل فنادق حج الجمعيات لتوفير أعلى درجات الرعاية.

- برامج متنوعة: ستُعلن وزارة التضامن الاجتماعي قريبًا عن برامج حج الجمعيات الأهلية تناسب المستويات كافة، خمس نجوم ومستوى اقتصادي «أ وب».

إشراف ديني: سيتم توفير نخبة من الدعاة وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف والواعظات لتوعية الحجاج

ومن المتوقع أن تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي ثلاثة برامج لحج الجمعيات الأهلية، وهي كالتالي:

المستوى الأول: فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي.

المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي.

المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي.

 

مشرف لكل 46 حاجًا

كما أن الوزارة ستخصص مشرفًا لكل 46 حاجًا من أعضاء الجمعيات الأهلية، ويجب أن يكون المشرف من ذوي الخبرات الإشرافية المتميزة

 آخر موعد لـ تقديم طلبات حج القرعة لعام 2025 

تستمر وزارة الداخلية، بمختلف مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فى استقبال الطلبات راغبى التقديم فى قرعة الحج  حتى يوم 16 نوفمبر الجارى.

وكشفت وزارة الداخلية، فى وقت سابق، عن إجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، فسيتم تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02)، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب - وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

الممنوعون من التقديم في حج القرعة لعام 2025

حج القرعة 2025.. الداخلية تعلن فتح باب التقديم 30 أكتوبر.. الشروط والأوراق المطلوبة وطرق المشاركة


وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)  ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المُنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم، يعد الطلب مُدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أي جهة مُنظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أي جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

 

خطوات التقديم على حج القرعة من خلال مراكز وأقسام الشرطة

 

1- الذهاب إلى أقرب مركز شرطة

2- تقديم طلب للحج وهو عبارة عن نموذج معد بأقسام الشرطة.

3- جواز سفر.

4-إحضار بطاقة الرقم القومي (سارية الصلاحية).

5-بيان بالحالة الصحية ونوع المرض (إن وجد).

6-كتابة الاسم كاملًا في نموذج التقديم طبقًا لبطاقة الرقم القومي.

 

 

 

7-كتابة الرقم القومي للمتقدم.

8-كتابة رقم الهاتف المحمول للمتقدم مع إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في الحالات الضرورية.

9-إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

 

 

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