وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي التأسيسي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، والتي نظمت بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وشارك في التدريب نخبة من خبراء شركة pwc وعدد واسع من العاملين بإدارات ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك بحضور رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وشريف أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وراندا حنا مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب.

ويستهدف البرنامج التدريبي الذى يقدمه مجموعة من الخبراء المتخصصين بناء قدرات العاملين والتعريف بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة من حيث الإطار المؤسسي والتنظيمي وأثر ودور الوحدة في الوقاية من الفساد ودعم النزاهة والشفافية بما يضمن كفاءة وفعالية العمل بالمؤسسات وضمان تنمية اقتصادية مستدامة.

ويناقش التدريب على مدى يومي عمل عددًا من المحاور متضمنة المفاهيم الرئيسية لوظيفة المراجعة الداخلية والحوكمة من حيث تعريف الحوكمة والمراجعة الداخلية ومفهومها وأهداف المراجعة الداخلية، كذلك الركائز والمرجعيات الخاصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة وفق الخبرات الدولية من المعايير العالمية لوظيفة المراجعة الداخلية والحوكمة وإطار الرقابة الداخلية ومبادئ الحوكمة، كما استعرض التدريب نطاق عمل وحدة المراجعة الداخلية والحوكمة وأهمية التخطيط الاستراتيجي للوحدة.

ومن المقرر أن يستعرض اليوم الثانى للتدريب عددًا من المحاور من تقييم المخاطر والتخطيط السنوي للوحدة، متضمنة التعرف على خطوات تقييم المخاطر ووضع الخطة السنوية ومراحل تنفيذ مهام الوحدة متضمنة الأعمال التحضيرية والتخطيط والعمل الميداني والتقرير والمتابعة، كذلك مشروع الحوكمة الاقتصادية.

ويأتى التدريب في ظل مجموعة السياسات التي تستهدف من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي ترسيخ مفاهيم الحوكمة في إطار منظومة الإصلاح الإداري، وتطبيق الحوكمة الرقمية لزيادة الكفاءة والفعالية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.