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حوادث

الداخلية تعلن موعد إجراء قرعة الحج 2025 في محافظات الدقهلية والبحيرة والمنيا

قرعة الحج، فيتو
قرعة الحج، فيتو

قررت وزارة الداخلية، بدء إجراء  قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لموسم الحج لعام 1446هـ/2025م، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025م.

موعد قرعة حج وزارة الداخلية 2025 

وحددت وزارة الداخلية يوم السبت 23 نوفمبر موعدا لإجراء قرعة الحج  بمديريات أمن البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان - جنوب سيناء.

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 فى أسوان والمنيا والبحيرة 

وكانت وزارة الداخلية قد حددت في وقت سابق قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 20 /10 /2024م حتى يوم السبت الموافق 16 /11 /2024م، حيث تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20 /11 /2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 /11 /2024.

شروط التقديم قرعة الحج 2025 في مصر

وكانت فى وقت سابق، قد حددت وزارة الداخلية، الشروط العامة فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية؛ حيث لا يقل السن عن 25 عامًا "رجال - سيدات" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقل السن عن 18 عاما بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكل من كبير السن (70 عاما) فأكثر أو ذوي الهمم، ولا يقل السن عن 12 عاما للمرافق غير الوجوبي وفي حالة حدوث أي مُتغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها. 

موعد قرعة الحج فى محافظة جنوب سيناء 2025

ويعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

موعد إجراء قرعة الحج في بني سويف والإسماعيلية وكفر الشيخ

موعد إجراء قرعة الحج بمحافظات القاهرة والشرقية ومطروح

ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة"، وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبي، تلغي فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب. 

وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبي له، يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفي حالة عدم استطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملًا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

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