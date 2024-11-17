تحرير نحو 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 40 ألفا و20 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 24 ألفا و217 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1360 مخالفة سير بدون تراخيص، و5 مخالفات موقف عشوائي، و1486 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات لشروط التراخيص و20 مخالفة دراجة نارية.

مخالفات مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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