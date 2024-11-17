رقم قياسي عربي مرتقب في كأس أمم أفريقيا 2025

ضمنت 5 منتخبات عربية التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها الـ35، المقررة العام المقبل في المغرب، ما يفتح الباب أمام رقم قياسي عربي جديد.

5 منتخبات عربية ضمنت التأهل لأمم أفريقيا

بعد ضمان صعود مصر وتونس والجزائر والمغرب "الدولة المنظمة" وجزر القمر، ربما تشهد النسخة المقبلة مشاركة قياسية للمنتخبات العربية، حيث من الممكن أن يرتفع عددها إلى 8.

عدد المنتخبات العربية المتأهلة لأمم أفريقيا مرشح للارتفاع

يأتي ذلك في ظل امتلاك منتخبات ليبيا والسودان وموريتانيا حظوظا في التأهل أيضا، قبل انطلاق الجولة الأخيرة من التصفيات، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء.

وكانت نسخة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون شهدت أكبر مشاركة عربية في تاريخ البطولة، بظهور 7 منتخبات، هي مصر والمغرب والجزائر وتونس والسودان وموريتانيا وجزر القمر.

ونجح حتى الآن 18 منتخبًا في التأهل إلى نهائيات البطولة، بالإضافة إلى المغرب المستضيف، ليتبقى تحديد المنتخبات الخمسة المتبقية لإكمال دور المجموعات.

يذكر أن التصفيات الحالية شهدت عديد المفاجآت، أبرزها فشل غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي) في الصعود للنسخة المقبلة من البطولة، في ظل تذيل كلا المنتخبين ترتيب المجموعتين السادسة والثالثة على الترتيب.

منتخب موريتانيا ينتظر الفوز وهدية الفراعنة

وتشتعل المنافسة بين بوتسوانا صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط ومنتخب موريتانيا الذي يمتلك 4 نقاط في المركز الاخير لحسم المقعد الثاني في المجموعة الثالثة.

ويخوض منتخب موريتانيا مواجهته الأخيرة في التصفيات مساء الثلاثاء المقبل ضد كاب فيردي في العاصمة نواكشوط مع مراقبة المنتخب المصري الذي يستقبل بوتسوانا في ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في التوقيت ذاته بالمجموعة الثالثة.

ويحتل المنتخب الموريتاني المركز الأخير برصيد 4 نقاط بينما يملك نظيره البوتسواني 7 نقاط في المركز الثاني، لكن المواجهات المباشرة تصب في صالح "المرابطون" ليبقى الانتصار كفيلًا بتأهل موريتانيا ولا بديل عن الفوز بشرط هدية الفراعنة بالفوز على بوتسوانا.

منتخب ليبيا يخوض جولة نارية

وفي المجموعة الرابعة تتنافس 3 منتخبات على المركز الثاني المؤهل لأمم أفريقيا وهم بنين، رواندا، ليبيا وهي جولة نارية أشعلها المنتخب الليبي بفوزه الأخير خارج الديار على حساب رواندا.

ويتصدر المنتخب النيجيري الترتيب برصيد 11 نقطة وضمن التأهل بينما يحتل منتخب بنين المركز الثاني برصيد 7 نقاط وخلفه رواندا بـ5 نقاط ثم المنتخب الليبي برصيد 4 نقاط.

ويستقبل المنتخب الليبي غدًا الإثنين منافسه البنيني بينما يخرج منتخب رواندا لمواجهة نيجيريا في التوقيت ذاته.

ويحتاج منتخب ليبيا الفوز على بنين بفارق هدفين أو بنتيجة 1-0، للوصول إلى النقطة السابعة وضمان حسم المواجهات المباشرة بعد الخسارة في بنين بنتيجة 1-2.

ولكن آمال المنتخب الليبي قد تتبخر حال انتصار رواندا على حساب نيجيريا في عقر دارها خاصة بعد الأزمة الأخيرة.

التعادل يؤهل السودان للكان بالمغرب

ويتنافس منتخبا السودان والنيجر في المجموعة السادسة على انتزاع المركز الثاني الذي تحتله كتيبة "صقور الجديان" برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك منتخب النيجر 4 نقاط في رصيده ولكن المواجهات المباشرة تصب لصالح النيجر.

ويستقبل منتخب السودان منافسه الأنجولي بحثًا عن نقطة التأهل بشكل رسمي بغض النظر عن أي حسابات أخرى تخص المنافس، لكن الخسارة قد تؤدي لتأهل النيجر حال فوزها على غانا.