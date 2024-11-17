الأحد 17 نوفمبر 2024
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اقتصاد

7 سلع مصرية تخترق أسواق مجموعة العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البرازيلية "ريو دى جانيرو" اليوم الأحد، للمشاركة في قمة مجموعة دول العشرين والتي تنطلق غدًا وحتى التاسع عشر من نوفمبر.

 المشاركة الرابعة لمصر فى قمة العشرين

وتعد مشاركة مصر فى قمة العشرين الحالية هى الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها والثانية على التوالى، بعد المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية، وتضم مجموعة دول العشرين “السعودية ـ الأرجنتين ـ استراليا ـ البرازيل ـ كندا ـ الصين ـ فرنسا ـ المانيا ـ الهند ـ إندونيسيا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ المكسيك ـ روسيا ـ جنوب إفريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ تركيا ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ ثم الاتحاد الأوروبى المكمل لمجموعة العشرين”.

 

 

 وترصد فـيتـو أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 طبقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024


1- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار.
2-  خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار.
3-  ملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار  .
4-  الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها  بقيمة 962 مليون دولار.
5-  أسمدة  بقيمة 961 مليون دولار  .
6-  لدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار.
7-  حديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار.

 

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين إلى 61 مليار دولار خلال 9 أشهر

 وأشار التقرير الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين الى   ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 

قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.


إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيرادًا من مصر

 

جاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيرادًا من مصرخلال  ال9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار.

 تليها السعودية بقيمة    2.4 مليار دولار.

تركيا بقيمة    2.3 مليار دولار.

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة    1.7 مليار دولار.

 المملكة المتحدة بقيمة    1.2 مليار دولار  

 فرنسا بقيمة   811 مليون دولار 

 المانيا بقيمة    717 مليون دولار 

البرازيل بقيمة   585 مليون دولار 

روسيا بقيمة  466 مليون دولار 

الهند  بقيمة   423 مليون دولار  .

 

الإحصاء: 8,1٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2023 /2024

الإحصاء: 10.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2022 /2023

 

 

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