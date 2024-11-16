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اقتصاد

الإحصاء: 10.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2022 /2023

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  السبت  النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام(عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2022 /2023.    

     • قطاع الأعمال العام    

 

    -بلغت قيمـة الأصول الثابتة 871.3 مليـار جنيـه عـــام 2022/2023 مقابـــــل 737.2 مليــار جنيه عـام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 18.2٪.     

 

 -بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 99.3 مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل 74.6 مليــار جنيه عام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.0٪.   

-بلغت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 860.8 مليـــار جنيـــه عـــام 2022/ 2023 مقابــل 776.6 مليـار جنيــه عـام 2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 10,8٪    

   القطاع العــــام  

  

بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 49.2 مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل37.6مليــارجنيه عام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 30.8٪.      

- بلغــت قيمـةصافي رأس المال المستثمر196.4مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل134.8 مليــارجنيه. عـام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 45.7٪.      

- بلغـت قيمـــــة الأجــــــور 38.8 مليـــــار جنيـــه عـــــام 2022/ 2023 مقابـــل35.1 مليــــــار جنيـه عـام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

 

بالأرقام، الإحصاء يكشف حجم واردات مصر من السيارات خلال 8 أشهر

الإحصاء: 30 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2024

 

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القطاع العام رأس المال الاجور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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