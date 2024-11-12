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مجلس جامعة عين شمس يناقش اللائحة الموحدة الاسترشادية بنظام الساعات المعتمدة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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شهد  محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم فعاليات الجلسة الثالثة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب في مختلف كليات الجامعة وأعضاء المجلس.

 

مجلس  جامعة عين شمس يناقش اللائحة الموحدة الاسترشادية بنظام الساعات المعتمدة

رحب  الدكتور محمد ضياء زين العابدين بالحضور، معبرا عن تقديره للجهود المبذولة من قِبَل قطاع التعليم والطلاب في تحقيق سير العملية التعليمية بسلاسة كما قدم الشكر لكل من شارك في أعمال المنح والكنترول وكل فريق العمل بكل كليات الجامعة.

كما هنأ وأعضاء المجلس هالة سيد أحمد المتولى لتوليها منصب وكيل كلية الألسن - لشئون التعليم والطلاب.

وخلال المجلس تمت المصادقة على محضر الجلسة السابق  كذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وتم مناقشة أهم توصياتها.

واستعرض المجلس  رد منى عبد العال - مدير مركز تطوير إستراتيجيات وبحوث التعليم - على الخطاب الوارد من  أمين المجلس الأعلى للجامعات والمتضمن تحويل مقرر " قضايا مجتمعية " إلى"مقرر إلكتروني تفاعلى متكامل" وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧.

كما تم مناقشة مدى إمكانية إعداد مقترح اللائحة الموحدة الاسترشادية بنظام الساعات المعتمدة، مع الأخذ فى الاعتبار بعض المعايير مثل وجود إطار عام للوائح لجان القطاعات المختلفة، واختلاف عدد المستويات الدراسية بين الكليات المختلفة وتضم التقييم والمنح والتقدير.

 

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