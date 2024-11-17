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رياضة

أول قرار من وزير الرياضة بشأن واقعة لاعب كفر الشيخ

وزير الرياضة مع اللجنة
وزير الرياضة مع اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، وجه خلاله بالتحقق الشامل في أزمة سقوط محمد شوقي لاعب كفر الشيخ خلال مواجهة مركز شباب القزازين بدوري القسم الثاني.

حضر الاجتماع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين، الأعضاء الدكتور شريف وديع، الدكتور طارق يوسف، والدكتور هشام السلمي.

وزير الرياضة مع اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين للحديث عن واقعة لاعب كفر الشيخ
وزير الرياضة مع اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين للحديث عن واقعة لاعب كفر الشيخ

وطالب الوزير بالتحقيق في كافة ملابسات واقعة لاعب كفر الشيخ قبل انطلاق المباراة وأسباب سقوط اللاعب وكذلك الملابسات الخاصة بتوفر الإسعافات الأولية.

وزير الرياضة مع اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين للحديث عن واقعة لاعب كفر الشيخ
وزير الرياضة مع اللجنة الطبية لرعاية الرياضيين للحديث عن واقعة لاعب كفر الشيخ

شدد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على أنه في حالة ثبوت أية مخالفات فى ملابسات واقعة لاعب كفر الشيخ أو تقصير من أحد الجهات المعنية سيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق الرسمية فى الدولة لإتخاذ إجراءاتها القانونية فى هذا الشأن مع المتسببين، طبقًا للحوكمة في دورة التعامل الطبي.

وفى سياق متصل استعرض الوزير كافة المتطلبات الخاصة  بحوكمة اللجنة الطبية من حيث المراقبة العامة والمتابعة والمعايير، وعرض جميع التعميمات الطبية على اللجنة الطبية ومتابعة السياسات والإجراءات اللازمة بالأندية الصحية، مناقشة آلية ربط اللجنة الطبية برياضة البطولة والرعاية الطبية للأبطال والصحة، مراجعة أداء وحدات الطب الرياضي، مراجعة اختصاصات اللجنة الطبية.

كما تم التطرق إلي حوكمة الأداء الطبي من خلال وضع معايير واضحة لتقييم العاملين في الأجهزة الطبية بالاتحادات الرياضية، الاشتراطات والإجراءات واجبة الإتباع للهيئات الرياضية عند تنظيم المنافسات.

والإشارة إلي ضرورة وضع ضوابط للعاملين بالأجهزة الطبية التابعة للاتحادات الرياضية، وذلك لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للرياضيين، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، مع ضرورة وجود ملف طبي لكل اللاعبين.

كما شدد الدكتور أشرف صبحي للمعنيين بالوزارة بإرسال تعميمات لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية بعدم قيام أي منافسات أو فعاليات إلا بوجود مجموعة من الاشتراطات تحددها الوزارة مع اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين.

 

أشرف صبحي يلتقي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، مع رودني سويجلر مدير المكتب الإقليمي ممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" في أفريقيا.

حضر اللقاء كلا من الدكتور حازم خميس مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، الدكتورة إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة، سامح الراي بالمكتب الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولفيف من قيادات الوزارة.

أشرف صبحي يلتقي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات
أشرف صبحي يلتقي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

تنناول اللقاء الإشارة إلي الاجتماعات التحضيرية لمناقشة أجندة مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات المقرر عقده بالسعودية ديسمبر المقبل بالسعودية، بالإضافة إلي مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة لدعم جهود مكافحة المنشطات في الرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة على حرص الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة على دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في سبيل نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات والتوعية بمخاطرها على الرياضيين، باعتبار مصر عضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية.

وأشار الوزير إلي عمق العلاقات الطيبة بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، والمكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا.

من جانبه أعرب "سويجلر" عن تقديره وشكره لوزير الشباب والرياضة على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات.
 

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