كريم بدوي: توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل الأولوية الأولى للوزارة

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة أسرع والاستفادة من الحزم التحفيزية والمجهودات التي قدمها قطاع البترول للاستثمار.

واشار الوزير الي ان هذه المجهودات تأتي وفق استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها مستعرضًا عدة محاور أساسية

وأوضح بدوي أن توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز يأتي في مقدمة المحاور ويمثل الاولوية الاولي للوزارة من خلال العمل بكافة السبل لتعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج.

الاستفادة من قدرات البنية التحتية لقطاع البترول

وأشار إلى أهمية محور الاستفادة بقدرات البنية التحتية لقطاع تكرير البترول والبتروكيماويات التي تم تشييدها على مدار عقود في هذه المرحلة الهامة وتشغيل هذه البنية التحتية بأعلى طاقة إنتاجية من اجل تحقيق قيمة مضافة وعوائد أكبر للاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن محور تنمية ثروات مصر المعدنية يحظي باهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%، مؤكدًا أهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة في تطوير هذا القطاع وإحداث تحول إيجابي فيه.

إعادة هيكلة نسبة مزيج الطاقة



وأضاف بدوى أن المحور الرابع يتمثل فى إعادة هيكلة نسبة مزيج الطاقة فى مصر بالشكل الأمثل وذلك بالتعاون كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين ودورها المهم في خفض الانبعاثات وبما يتيح الفرصة لاستغلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة مثل صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.

الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية



اما المحور الخامس والذي ياتى على راس اولويات الوزارة والخاص بالاهتمام الصحة والسلامة المهنية والبيئة والاستدامة، والاهتمام بالعنصر البشرى الذي يعد اهم ثروة يمتلكها القطاع، موجهًا الشكر لكافة العاملين الحاليين والسابقين على جهودهم فى الانجازات وإقامة مشروعات وبنية تحتية للقطاع على مر العقود، ووجه الوزير بالتوسع فى بناء القدرات البشرية للعاملين من خلال برامج تدريب تخصصية للفنيين لإكسابهم القدرات والمهارات، لافتًا إلى ان مجالات الصحة والبيئة والاستدامة من اهم المقومات الرئيسية لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول، بالاضافة الى اهمية التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك لتوفير موارد طاقة لنمو وازدهار الاقتصاد الوطني .

العمل التكاملي

واضاف بدوى ان المحور السادس يتمثل فى العمل التكاملى سواء مع جهات ووزارات الحكومة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، او التعاون مع مجلسى النواب والشيوخ لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، او التكامل والتعاون مع الشركاء الدوليين والمصريين، والعمل على زيادة التعاون الإقليمي والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي ودورها كمركز اقليمى للطاقة من خلال الاستفادة من البنية الاساسية التى تمتلكها من مصانع اسالة الغاز ومعامل التكرير.

واشار الوزير إلى هناك 57 شركة إنتاج اجنبية تعمل فى مصر، موجهًا الشكر لهذه الشركات على جهودها خلال الاعوام الماضية رغم التحديات وان تواجد هذا الكم من المستثمرين إن دل على شئ فهو يدل عن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة.

وفى نهاية كلمته، اوضح المهندس كريم بدوى انه حرص هذا العام على الاحتفال سويًا بعيد البترول، بعد توقف دام لعدد من السنوات، معربًا عن احترامه وتقديره العميق لما يقدمه أبناء هذا القطاع من جهد في شتى ميادين الإنتاج، ونجاحهم على مدار السنوات الماضية في كتابة سطورٍ مضيئة بمشروعات كبيرة وإنجازات تحققت نتاج عملكم الصادق الدؤوب، مؤكدا على أهمية الدور الكبير للعاملين في دفع مسيرة البناء والتطوير للمساهمة في رفعة وطننا الحبيب، كونهم ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني لمصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم.

والقي المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول كلمة، اكد خلالها على أهمية دور العاملين فى الجهود الحالية لقطاع البترول تحت قيادة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لتحقيق انطلاقة اكبر فى جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من الثروات البترولية بما يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق خطط الدولة التنموية.