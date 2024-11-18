بمشاركة 100 شركة، ختام معرض Destination Africa للملابس الجاهزة

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة لـ معرض Destination Africa للملابس الجاهزة ، والذي أقيم على مدى يومين بالقاهرة، والذى تنظمه جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والنسيج، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، والذى افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة عدد كبير من مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات بمصر، وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب عدد كبير من المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب توفير عدد كبير من فرص العمل باعتبارها صناعات كثيفة العمالة

الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات

وأشار إلى أن هذا المعرض يُعد الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، والذي يسهم في تعزيز صادرات هذا القطاع لدول القارة.

وأضاف «الخطيب» أن المعرض يشارك به أكثر من 100 شركة عارضة من مصر وعدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أكثر من 200 مشترى دولي من علامات تجارية عالمية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.

المعرض يعد نافذة تصديرية هامة لدعم خطط الدولة

وأوضح وزير الاستثمار أن المعرض يعد نافذة تصديرية هامة تدعم خطط الدولة والقطاع الخاص لزيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات. والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الواعدة.

وتشهد النسخة الحالية من المعرض نموًا كبيرًا، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للمعارض الدولية المتخصصة، ويسهم في تحقيق أهدافها التصديرية على مستوى صناعة المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة.

التصديري للملابس: نستهدف 2.9 مليار دولار صادرات بنهاية 2024

أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسخة الحالية من المعرض يعد فرصة ملائمة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية، من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.

وأضاف "مرزوق" أن "ديستنيشن" هو المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B مما يخلق فرصًا للمصدرين المصريين.

فاضل مرزوق

المعرض يمثل فرصة لزيادة صادرات

وأشار المهندس فاضل مرزوق، إلى أن المعرض يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة الثامنة من المعرض

ولفت إلى أن Destination Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية المشاركة في المعرض حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 220 مشترى دولي.

تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

وكشف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.

نستهدف 2.9 مليارات دولار بنهاية 2024 وتحقيق 3.3 مليارات بنهاية 2025

وأعلن المهندس فاضل مرزوق، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى حققت 2 مليار و43 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنهً بنفس الفترة من العام الماضى، كما نستهدف 2.9 مليار دولار بنهاية 2024.

وبشأن مستهدفات العام المقبل، كشف فاضل مرزوق، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 20 % إلى مستويات 3.3 مليارات دولار بنهاية 2025 مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع الحكومة المصرية من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية.

قطاع الغزل والمنسوجات يستهدف زيادة الصادرات لـ 1.4 مليار دولار في 2025

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نموًا بنسبة 5%. مشيرا إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 1.23 مليار دولار بنهاية 2024، ما يمثل نموًا متوقعًا بنسبة 10%.

زيادات صادرات القطاع بنهاية عام 2025

وكشف أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.

دستنيشن أفريكا: منصة للتكامل والتصدير

وقال ان معرض دستنيشن أفريكا يعد المنصة الوحيدة في مصر المتخصصة في تنظيم لقاءات العمل الثنائية (B2B)، مما يتيح للمصدرين المصريين فرصًا ذهبية للتواصل مع المشترين الدوليين.

رؤية المجلس لزيادة الصادرات

أكد سلام أن المجلس التصديري يعمل على دمج منتجات القطاع في سلاسل الإمداد العالمية، معتمدًا على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل الموقع الجغرافي، والاتفاقيات التجارية الدولية، واستقرار مصادر الطاقة.

وأضاف أن المجلس يسعى إلى تعزيز التعاون مع الأسواق الأوروبية والأفريقية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الترويجية المستمرة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف.