أبرزها مستحضرات تجميل وموبايلات، جمارك القاهرة تحرر 64 محضر خلال شهر أكتوبر

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، في تحرير ٣٧ محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ٣ كان ذلك ضمن ٦٤ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم علي مستوى الادارة المركزية خلال شهر اكتوبر الماضي، كانت المحاضر المحررة من رقم ٢٠١ وحتي رقم ٢٣٧ لسنة ٢٠٢٤ حررت الإدارة الاولي برئاسة عبد العظيم حمادة مدير الادارة وتامر قاسم النائب كل من محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٩ عبارة عن كمية من السجائر الإلكترونية بداخلهم مواد مخدرة ومحضري ضبط ارقام ٢١٦ و٢١٨ عبارة عن

كمية من الشرائط لادوية مدرجة بجداول المخدرات.

كميات من الشرائط والزجاجات بهم اقراص وزيوت مخدرة

وحررت الإدارة الثانية برئاسة سيد ممدوح ونائبه احمد ابو بكر كل من محاضر الضبط ارقام ٢٠١ و٢٠٣ و٢١١ و٢١٣ و٢٢٠ و٢٢٢ و٢٣٢ عبارة عن كميات من الشرائط والزجاجات بهم اقراص وزيوت مخدرة والعبوات والسجائر الالكترونية والعادية بهم مواد وزيوت مخدرة، ومحضري ضبط ارقام ٢١٧ و٢٣٦ عبارة عن أجهزة ومستلزمات خاصة بطب الاسنان باجمالي ٣٨٠٠ وحدة وكيس وعبوة، ومحضر ضبط رقم ٢١٠ عبارة عن ١٢٥٠٠ عدسة خاصة بماكينات التصوير، ومحضر ضبط رقم ٢٢٩ عبارة عن ١٢٨٦ عبوة مستحضرات تجميل، ومحضر ضبط رقم ٢٣٥ عبارة عن مائة عبوة وحقنة تخسيس، ومحضر ضبط رقم ٢٣٧ عبارة عن كمية من التليفونات المحمولة.

بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب ونائبته اميرة طلبة كل من محاضر ضبط ارقام ٢٠٥ و٢٠٧ و٢١٢ و٢١٩ عبارة عن شرائط وعبوات وزجاجات مخدرة، ومحضري ضبط أرقام ٢٣٠ و٢٣١ عبارة عن تليفونات محمولة، ومحضر رقم ٢٣٤ عبارة عن اجهزة بشبكات الاتصالات.

واخيرا قامت الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل ونائبه احمد فؤاد الدلهماوي بتحرير كل من محاضر ضبط جمركي ارقام ٢٠٤ و٢١٤ و٢٢٣ و٢٢٤ و٢٢٥ و٢٢٦ عبارة عن شرائط وزجاجات بهم اقراص وكبسول وزيوت مخدرة، وقطع حلوي مخلوطة بمواد مخدرة، ومحضر ضبط رقم ٢١٥ عبارة عن ٢٠٦٣ عبوة اكسسوارات شيش الكترونية، ٢٢١ عبارة عن كمية من الادوية باهظة الثمن، ومحضر ضبط جمركي رقم ٢٣٣ عبارة عن خنجر محظور حيازته وقطعة حشيش و٧٣٧ كبسول وقرص مخدر.

أيضا حرر رجال الجمارك بالصالة الموسمية خمسة محاضر ضبط جمركي، وحررت الإدارة الثانية برئاسة محمد الدمرداش مدير الادارة ومدحت رجب النائب محضر ضبط رقم ٢٢٧ عبارة عن كمية من التليفونات المحمولة ومحضر ضبط رقم ٢٢٨ عبارة عن ٥٣ عبوة لعقار مدرج بجداول المخدرات.



بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة خالد عبد العظيم مدير الادارة وامير مطر النائب محضر ضبط رقم ٢٠٢ عبارة عن كميات من العملة الاجنبية والمصرية دون افصاح بالمخالفة لقوانين البنك المركزي وغسل الاموال، ومحضر ضبط رقم ٢٠٦ عبارة عن عبوات لادوية مخدرة، ومحضر ضبط رقم ٢٠٩ عبارة عن ٢١٦ كيس وعبوة خاصة بمستلزمات طب الاسنان.

تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع ادارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام واحمد عبد الرؤوف مدير ادارة العمليات بالمطار،وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

