الأحد 17 نوفمبر 2024
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مطار القاهرة يحرر 20 محضر ضبط جمركي أبرزها مشغولات ذهبية

المضبوطات بحوزة الجمارك،
المضبوطات بحوزة الجمارك، فيتو

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الادارة المركزية، في تحرير 20 محضر ضبط جمركي في مبنى الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى ٢ كان ذلك ضمن ٦٤ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم علي مستوى الإدارة المركزية خلال شهر أكتوبر الماضي.

 

 كانت المحاضر المحررة من رقم ١٦٣ وحتى رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٤ قد حررت الإدارة الأولى برئاسة مصطفى الجندي مدير الإدارة والنائب أحمد عمر كحك كل من محاضر الضبط أرقام  ١٦٤ و١٦٥ و١٦٨ و١٨٠ عبارة عن شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات ومحضر ضبط رقم ١٦٧ عبارة عن ٤٣ قلم تخسيس.


وحررت الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع ونائبه جمال السيد كل من محاضر الضبط أرقام ١٦٦ و١٧٤ عبارة عن شرائط وعبوات مخدرة، ومحضر ضبط جمركي رقم ١٧٣ عبارة عن ٨ تليفون محمول ومحضر ضبط رقم ١٧٥ عبارة عن عبوات لأدوية تخسيس ومحضر ضبط رقم ١٧٧ عبارة عن كمية من المستلزمات والقساطر الطبية، ومحضر ضبط جمركي رقم ١٨١ عبارة عن كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.


بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة أحمد حسن الحكش ونائبه هاني أحمد أبو طالب كل من محاضر الضبط أرقام ١٧٠ و١٧١ و١٧٢ و١٧٨ و١٨٢ عبارة عن عبوات بها مواد من مادة cbd المخدرة وتبغ مخلوط بمادة الحشيش، ومحضر ضبط رقم ١٦٣ عبارة عن كمية من المشغولات الذهبية.


وأخيرا قامت الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي ونائبه إكرامي أحمد بتحرير كل من محضر ضبط جمركي رقم  ١٦٩ عبارة عن ٩٩٥ حقنة بيطرية ومحضر ضبط رقم ١٧٦ عبارة عن كمية من التليفونات المحمولة، ومحضر ضبط رقم ١٧٩ عبارة عن ١٦ عبوة بهم مواد مخدرة.


وتمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

 

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