اشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية

ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية، اليوم الجمعة، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

اشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

و أصدرت كتيبة طوباس، بيانا اليوم الجمعة دعت فيه للنفير العام في المدينة، وجاء فيه "ندعو جميع الشباب الثائر والمقاوم والحاضنة الشعبية إلى النفير العام ودعم مجاهدي الكتيبة في ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال وأجهزة السلطة الفلسطينية من اعتقال وخطف واغتيال لمجاهدي الكتيبة والتعدي على حرمات منازل المطاردين لقوات الاحتلال".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ