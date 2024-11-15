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رياضة

بعثة الزمالك تطير إلى القاهرة فجر السبت بعد المشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة بنغازي فجر غدًا السبت عائدة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المشاركة في مباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

وعادت بعثة الزمالك إلى فندق الإقامة بعد خوض مباراة النصر الودية، وبدأ التجهيزات الأخيرة استعدادًا لمغادرة الأراضي الليبية.

وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا.

 

فوز فريق النصر الليبي على الزمالك

وفاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

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النصر الليبي يفوز على الزمالك 2-1 في مباراة اعتزال خالد حسين (صور)

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