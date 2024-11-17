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ثقافة وفنون

وفاة النحات الكبير أحمد سامي مدير متحف محمد محمود خليل الأسبق

النحات أحمد سامي،
النحات أحمد سامي، فيتو

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر النحات الكبير أحمد سامي مدير متحف محمد محمود خليل الأسبق.

وفاة النحات الكبير أحمد سامي مدير متحف محمد محمود خليل الأسبق

وأعلن الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، منذ دقائق قليلة، عن وفاة النحات الكبير أحمد سامي، فكتب: "النحات المصري الكبير، أحمد سامي، مدير متحف محمد محمود خليل الأسبق فى ذمة التاريخ".

 وتابع محجوب: “عزيز علي أن أنعيك يا صديقي وأخي ووالدي، والله وحده يعلم أنك أول من حدب وعطف ورعى خطواتنا الأولى فى هذه المدينة القاسية، إلى رحاب الله الواسعة يا كبير النفس والروح والخلق، وإلى لقاء قريب فى حياة أخرى أكثر عدلًا وإنسانية".

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النحات الكبير أحمد سامي مديرمتحف محمد محمود خليل الأسبق سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي

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