الأحد 17 نوفمبر 2024
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تداول 36 سفينة بميناء دمياط

ميناء دمياط، ڤيتو
ميناء دمياط، ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت  10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36921 طن تشمل:   13664 طن يوريا و17066 طن كلينكر و300 طن علف بنجر و5891 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40516 طن تشمل: 8287 طن حديد و9126 طن قمح و15182 طن ذرة و300 طن عدس و300 طن بازلاء و3400 طن مواسير و2660 طن ابلاكاش و795 طن خشب زان و1140 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 466 طن  .

حركة الصادر من الحاويات بالميناء 


وبلغت حركة الصادر من الحاويات 954 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 478 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4109 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133968 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162631 طنًا  .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3765 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا والقليوبية، و2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5693 حركة.

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