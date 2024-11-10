تداول 36 سفينة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة (AEGEA ) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66460 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص والسفينة ( OURANIA LUCK ) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ميناء دمياط.. فيتو

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19183 طنا تشمل: 3940 طن مولاس و678 طن نترات نشادر و900 طن ذرة و1083 طن رمل و11200 طن يوريا و1382 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73977 طنا تشمل: 8793 طن حديد و37000 طن قمح و8000 طن سكر و11824 طن خردة و 2625 طن زيت طعام و3605 أطنان ابلاكاش و832 طن خشب زان و4149 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1298 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 210 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 294 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2829 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138594 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 166357 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 43 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4776 حركة.

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